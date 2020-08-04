Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для нескольких регионов России.

В их числе оказались Республика Тува, Ставропольский и Забайкальский край, Еврейская автономная область и Иркутская область. Повышение зафиксировано было в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год.

По данным ведомства, радон находится на втором месте среди причин онкологии легких после курения. В то же время вероятность развития рака легкого в результате воздействия газа у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих, пишет РИА Новости.