Новый нацстандарт на автономера вступил в силу в России

Мотоциклистам с 4 августа станут доступны номера нового формата. Со вторника вступает в силу соответствующий ГОСТ Р 50577-2018, который вводит компактные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также новый вид задних двухстрочных номеров разрешат использовать владельцам машин с нестандартным местом для их крепления - американских и праворульных японских.

Также свои отличительные номера получат ретромашины и спортивные автомобили. Кроме того, специальные госзнаки введут и для мопедов. В то же время шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также структура и габаритные размеры основных типов знаков, остаются без изменений.

Для изготовления знаков нового формата владелец мотоцикла и автомобиля может обратиться в соответствующую организацию самостоятельно. Дополнительные разъяснения можно получить в Госавтоинспекции или ФКУ НИЦ БДД МВД России, отмечает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.