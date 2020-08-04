Ученые выяснили, что частый смех облегчает перенос стресса
Люди, часто смеющиеся каждый день, проще переносят стресс, вне зависимости от того, насколько смех интенсивен. Соответствующее заключение сделали ученые из Базельского университета.
Специалисты отметили, что в среднем человек смеется 18 раз в течение дня. Наиболее часто это происходит в моменты коммуникации с окружающими и связывается с уровнем удовольствия, испытываемого в процессе этой коммуникации. Также важными факторами являются возраст, пол человека и время суток.
В рамках проведенного исследования более 40 студентов Базельского университета две недели предоставляли ежедневные отчеты о частоте и интенсивности своего смеха, описывали его причины и рассказывали о переживаемом стрессе и состоянии здоровья. Такие данные были опубликованы в научном журнале PLOS ONE.
Эксперты обнаружили, что в периоды частого возникновения смеха стрессовые ситуации кажутся людям менее значительными.
Кроме этого, ученые установили, что интенсивность не оказывает значительного влияния на состояние людей в отношении стресса, что однако, как отмечают специалисты, может быть связано с особенностями самой процедуры эксперимента.