Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2

В понедельник, 3 августа, во время возгорания на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края погиб один человек, рассказали в главном управлении МЧС России по региону.

«При проведении ремонтных работ произошло загорание масла в электроцехе на площади 5 кв. метров. В результате пожара погиб один человек (взрослый)», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожару был присвоен ранг 1 БИС. На технологический процесс произошедшее не повлияло.