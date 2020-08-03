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Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2»

Светлана Головина
09:19 03.08.2020
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2»
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Olga Tanasiychuk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за отказ от сотрудничества в деле по «Северному потоку - 2» на 57 миллионов долларов.

«Штраф в размере почти 213 миллионов злотых на "Газпром" - это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода "Северный поток 2"», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Согласно информации польского регулятора, «Газпром» отказался предоставить относящиеся к делу важные документы для проводимого разбирательства.

В то же время подобные обвинения были предъявлены еще нескольким компаниям: Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.

Уточняется, что расследование UOKiK направлено на уточнение причин создания одного из консорциумов, который финансирует строительство газопровода без необходимого на то согласия председателя польского ведомства.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода планируется возобновить в начале августа, после того как истечет срок обжалования нового разрешения Дании.

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