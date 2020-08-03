Рошаль назвал пандемию COVID-19 «репетицией биологической войны»

Доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что пандемию коронавируса можно считать «репетицией биологической войны».

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», - сказал врач.

В то же время, Рошаль добавил, что оснований для того, чтобы сделать вывод об искусственном характере заболевания, нет.

По его словам, не все страны оказались готовы к борьбе с подобной инфекцией, в частности, не смогли справиться с наплывом пациентов. Однако Рошаль особо отметил успехи Германии, где хорошо выстроенная и отработанная система здравоохранения позволила свести показатели смертности к одному проценту.

В России для противодействия COVID-19 включились все, включая президента и правительство, считает он.



Низкие показатели по числу смертей стали возможны благодаря во время введенным ограничительным мерам на въезд, а также внутреннему контролю, отметил Рошаль в интервью Forbes.

За время пандемии коронавируса в стране было диагностировано около 850 тысяч случаев заражения, из которых свыше 650 тысяч выздоровели.