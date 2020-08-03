Эксперт рассказал, как продлить «жизнь» аккумулятору смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко сообщил, что зарядка смартфона до 100% и полная его разрядка до 0% значительно сокращает срок службы аккумулятора.

Используя такой принцип, значительная потеря емкости батареи устройств, таких как смартфон, планшет или ноутбук, произойдет уже после 300-500 циклов.

Для того, чтобы продлить работу аккумулятора как можно дольше, рекомендуется работать на нем в диапазоне от 80% до 40%.

По словам Гриценко, сохранить работоспособность также можно с помощью соблюдения трех простых правил- не заряжать аккумулятор при слишком высокой и слишком низкой температуре и не разряжать его ниже 20%, пишет «Прайм».