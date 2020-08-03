Адвокат назвал два варианта для оправдания Ефремова

Актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП могут оправдать как минимум в двух случаях, однако для этого потребуется «надлежащее мастерство», считает адвокат Борис Локшин.

В качестве одного из вариантов может быть рассмотрена неисправность автомобиля. В частности, если у машины артиста лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным.

«Если проведут экспертизу и обнаружат, что шланг действительно не исправен, то это значит, что ДТП связано с технической неисправностью автомобиля», - сказал правозащитник.

Также Локшин добавил, что сделать данное заключение при наличии денег на данный момент не проблема.

Вторым сценарием для оправдательного приговора Ефремову может стать присутствие другого водителя. К примеру, артист вызвал на помощь водителя по найму или попросил кого-то из посторонних довезти его, однако он скрылся с места ДТП из-за страха отвечать за содеянное.

«И это только я сейчас придумал два варианта, но я же не один такой фантазер. И у других могут быть идеи. Особенно если поднапрячься и знать более детально все обстоятельства, то можно вытянуть что-то еще», - заключил Локшин в комментарии телеканалу «360».

Автомобиль артиста 8 июня выехал на встречную полосу в центре Москвы и лоб в лоб протаранил автофургон, водитель которого скончался от полученных травм на следующий день в НИИ имени Склифосовского.



Ефремов был помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.