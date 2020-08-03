В Бурятии к поиску пропавшего Ан-2 подключились военные

Для поиска пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии были привлечены военнослужащие Восточного округа, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.

«Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области. По прибытии в назначенный район расчет организует круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета», - сообщает пресс-служба ВВО.

Уточняется, что многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Также аппарат способен вести мониторинг в труднодоступных местах, максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления - до 120 км.

Для организации оперативного реагирования было обеспечено взаимодействие с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС России.

Напомним, что Ан-2 вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и вскоре перестал выходить на связь. На его борту находились шесть человек.

На данный момент Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».