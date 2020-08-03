Машина перевернулась в Кемеровской области: двое погибли

Два человека погибли и еще два пострадали в результате ДТП в Кемеровской области.

Авария произошла в районе деревни Пинигино на Промышленновской трассе. Автомобиль, в котором находились четыре человека, перевернулась. Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи, еще двое пострадавших - 16-летний юноша и женщина - были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.