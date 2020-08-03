Российские военные раздадут в Сирии свыше 60 тонн продуктов в Курбан-байрам

В населенных пунктах Сирийской Арабской Республики по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон раздадут более 60 тонн продовольствия.

Отмечается, что продуктовые наборы будут вручены жителям 30 населенных пунктов страны. В них было собрано самое необходимое продовольствие - чай, мука и крупы.

«Видя необходимость и запросы, обращения сирийского народа через органы управления, самостоятельно приняло решение об увеличении гуманитарных пакетов», - рассказал начальник территориального отдела ЦПВС Алексей Пацунько.

Один из пунктов выдачи уже работает в провинции Алеппо в поселке Кафр-Найя, который в период войны был занят боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*». Российские военные здесь уже раздали свыше 250 продуктовых наборов.

Аналогичные акции по раздаче продуктов также организованы в провинциях Идлиб и Аль-Хасака.

Согласно данным ЦППВС, на конец июля в Сирии были проведены более 2 400 акций, в ходе которых жителям страны доставлены и распределены свыше 4 000 тонн продовольствия.





*Запрещенная на территории России террористическая организация