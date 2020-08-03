Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков наличными

С третьего августа в России вступают в силу поправки в законопроект «О национальной платежной системе». Отныне клиент - физическое лицо, в отношении которого не была проведена идентификация, сможет пополнить электронный кошелек только с использованием банковского счета.

Данная мера должна помочь эффективнее бороться с финансированием терроризма и отмыванием «грязных» денег, полагают авторы данного проекта.

Также отмечается, что это закон вводит ограничения по большому числу транспортных проектов и по сервисам оплаты школьного питания.