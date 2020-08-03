Тропические постельные клопы замечены в ряде российских регионов

В некоторых городах России в последнее время стали замечать тропических постельных клопов. Такие насекомые ранее не встречались на территории Европейской России и являются для нее новыми.

Эксперты отмечают, что из года в год данного вида клопов становится все больше. Распространяются создания множеством путей, начиная с простого кочевания от соседей и заканчивая прибытием с купленной мебелью и одеждой. Встретиться тропические клопы могут даже в пятизвездочных отелях.

В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что существовать такие насекомые могут и в чистых ухоженных местах, однако большая скученность жильцов в помещении и несоблюдение санитарных норм значительно увеличивают риски их появления и распространения.

Клопы в одном помещении дома являются угрозой для всего здания.

В Роспотребнадзоре посоветовали всегда тщательно проверять номер на наличие таких насекомых при заселении. Обнаружить их можно по небольшим укусам на теле. Особенностью тропических клопов является их способность атаковать человека как в ночное, так и в дневное время суток. Об этом пишут РИА Новости.

В ведомстве также дали рекомендацию проводить регулярную уборку с пылесосом, часто менять постельное белье, сразу же отправляя старое в стирку, и осматривать мебель для профилактики появления вредителей.