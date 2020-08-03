Серийный выпуск первого российского электромобиля должен начаться в конце года

Первый российский электромобиль, старт выпуска которого в настоящее время подготавливается в Тольятти, должен быть пущен на поток серийного производства уже в конце 2020 года. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он отметил, что, как и следовало ожидать, ситуация с распространением коронавирусной инфекции заметно повлияла на сроки реализации проекта. Мантуров также выразил надежду, что к концу текущего года удастся завершить «все сертификационные процедуры».

Глава Минпромторга в интервью ТАСС добавил, что работа над проектом электромобиля Zetta в настоящее время требует добавочных инвестиций в 100 миллионов рублей, решение о выдаче которых ожидается от экспертного совета Фонда развития промышленности в конце августа.

Ранее Мантуров сообщил, что гособоронзаказы в РФ были выполнены вовремя, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость внесения связанных с нею корректировок в рабочий процесс.