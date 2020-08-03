Илон Маск поздравил NASA с успешной посадкой Crew Dragon

Известный американский изобретатель и предприниматель, глава SpaceX Илон Маск поздравил свою компанию и агентство NASA с удачным завершением первого полета пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

«Америка вернулась», - добавил Маск на своем официальном аккаунте в Twitter.

В субботу, 1 июля, корабль покинул МКС и отправился по направлению к Земле, на поверхности которой по истечении некоторого времени с успехом сел на воду в Мексиканском заливе во Флориде. На корабле вернулся экипаж космического судна, состоящий из двух астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил прибывших астронавтов с возвращением домой и поблагодарил всех, кто участвовал в приводнении корабля, ставшим первым для Соединенных Штатов за 45 лет.