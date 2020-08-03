США и Россия могут совместно обсудить борьбу с терроризмом в ближайшие месяцы

В следующие несколько месяцев представители РФ и США могут провести диалог, посвященный повестке борьбы с терроризмом. Соответствующая информация была представлена в статье помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Данную область взаимодействия двух государств американский политик посчитал вероятной для потенциального сотрудничества в связи с актуальностью темы и для России, и для США.

Как отметил О'Брайен в статье в газете The Washington Post, обе страны в свое время сталкивались с нападениями экстремистов. Он добавил, что коллеги среди представителей спецслужб и правоохранителей государств, возможно, диалогконтактировать по этим вопросам «в ближайшие месяцы».