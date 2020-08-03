Участок Тверской улицы в Москве ремонтируют более двух тысяч рабочих

Более 2,2 тысячи человек и 1350 единиц техники задействованы в работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки «единым ковром», которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Данная технология была опробована впервые четыре года назад.

«Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три. Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия», - рассказал Бирюков.

Работы были проведены в несколько этапов: сначала рабочие приступили к фрезерованию асфальта затем специалисты отремонтировали бордюрный камень, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После была нанесена битумная эмульсия на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до полуночи 4 августа. Сегодня заммэра лично проинспектировал ход работ, передает РИА Новости.