Сирийская армия понесла потери при попытке отбить атаку террористов в Идлибе

За минувшие сутки боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Хамрат в Идлибской зоне деэскалации. По словам руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Щербицкого, все атаки террористов были отражены. Однако имеются потери среди сирийских военнослужащих.

«Складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации террористов в зоне деэскалации Идлиб», - заявил он.

Щербицкий напомнил, что по Идлибу функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским центром по примирению враждующих сторон и турецкими военными.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.