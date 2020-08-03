Посольство РФ в Мали уточнило количество россиян на борту экстренно севшего самолета
По предварительной информации, в результате жесткой посадки пострадали 11 человек.
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На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, находились семеро граждан РФ, сообщило посольство РФ в республике. Также на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа. По предварительной информации, погибших нет, пострадали 11 человек.
По словам представителя дипмиссии, в числе пострадавших может быть один гражданин РФ.
«У него подозрение на перелом ноги. Серьезных пострадавших нет, там незначительные травмы», - передает РИА Новости.
Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, совершил жесткую посадку в городе Гао в понедельник, 3 августа. Самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт. Борт следовал из малийской столицы Бамако.