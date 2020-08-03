Врачебная тайна: родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни

Госдума начала сбор отзывов для законопроекта, согласно которому история болезни пациента будет рассекречена для его родственников в случае проведения сложной операции. Врачи обязаны быть максимально откровенны с семьей больного и показать медицинские документы.

Перед проведением сложной операции человек будет давать согласие, в котором указывать, кого нужно проинформировать о состоянии его здоровья, а также, кто имеет право запрашивать медицинские документы.

Инициативу внесло в парламент правительство России, выполняя постановление Конституционного суда страны.

Ранее были прецеденты, когда медики не выдавали копии медицинских документов жене умершего мужа из-за врачебной тайны. Правительство РФ разработало соответствующую инициативу, так как скрывать истории болезни людей от их близких родственников, ссылаясь только на врачебную тайну, нельзя.

«Это нужно для того, чтобы, адвокат тоже мог получать информацию о состоянии здоровья граждан - для эффективного оказания квалифицированной юридической помощи», - заявил советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Макаров.

По его словам, законопроект также направлен на недопущение возникновения ситуаций, когда врачебная тайна в силу своей закрытости и недоступности действует во вред самому пациент, передает «Российская газета».