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Позитивный показатель: число заявлений на кредитные каникулы уменьшилось за две недели

Ирина Егорова
21:23 03.08.2020
Заемщик может попросить отсрочку в уплате потребительского или ипотечного кредита на шесть месяцев в случае, если его доход за предыдущий месяц упал по сравнению со среднемесячным доходом того же периода за минувший год на 30% и более.
Позитивный показатель: число заявлений на кредитные каникулы уменьшилось за две недели
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Количество заявлений на кредитные каникулы за две недели снизилось на две тысячи: с 12,5 до 10, 5, говорится в материале ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса». 

«По состоянию на 29 июля банками получено 369,8 тысяч обращений о предоставлении кредитных каникул или 14,8% от общего объема требований. За период с 16 по 29 июля количество поступивших заявлений составило более 10,5 тысяч (с 1 по 15 июля - 12,5 тыс.)», - сказано в материале.

Уточняется, что по потребительским кредитам, заемщиками по которым являются физические лица, получено 161,7 тысяч требований, по кредитным картам - 102,9 тысяч , ипотечным кредитам - 76,6 тысяч , автокредитам - 26,1 тысячи.

Доля одобренных требований на реструктуризацию кредитных договоров сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга - 61,7% от рассмотренных.

Согласно новому закону, который был подписан Владимиром Путиным во время пандемии коронавируса, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы - другими словами - отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам на пол года. Заемщик может попросить отсрочку в уплате потребительского или ипотечного кредита сроком до шести месяцев, в случае, если его доход за предыдущий месяц стал ниже по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30 % и более. В течение каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Причем в этот период заемщик вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит. 

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