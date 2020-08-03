Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, выкатился за пределы полосы
Инцидент произошел в аэропорту Гао.
© Фото: Moussa Nimaga, Facebook
Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, совершил жесткую посадку в городе Гао.
Воздушное судно перевозило сотрудников миссии MINUSMA. В аэропорту Гао самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт.
По предварительным данным, судно было зафрахтовано у российской ЮТэйр. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства РФ в Мали, на борту находились четыре пассажира и шесть или семь членов экипажа. Никто серьезно не пострадал. Информация уточняется.