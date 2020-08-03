Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

В России наиболее высокие показатели заработной платы можно обнаружить у специалистов шести отраслей. Подавляющее же большинство граждан страны получают за свой труд менее 100 тысяч рублей в месяц.

Такие выводы были сделаны в ходе исследования, проведенного по заказу РИА Новости с опорой на данные Росстата. Для анализа статистики использовались цифры, относящиеся к периоду между маем 2019 и маем 2020 года с учетом НДФЛ.

Эксперты выяснили, что величина средней зарплаты жителей страны в указанный период составила 35 тысяч рублей в месяц. Более 100 тысяч рублей среди них получали лишь 7,2% человек.

Лидером по процентному соотношению высокооплачиваемых работников стала отрасль «Рыболовство и рыбоводство», где практически третья часть трудящихся получала свыше 100 тысяч в месяц. Такие показатели во многом объясняются тяжелыми условиями труда, включающими, в частности, отдаленность от дома.

На втором месте оказалась «Финансовая деятельность», в которой высокая зарплата выплачивалась 27,3% работников, большинство из которых задействовано в банковской сфере.

Третьей по доле высоких зарплат стала «Добыча полезных ископаемых», которая также часто отличается достаточно тяжелыми условиями труда и нередко требует работы вахтовым методом.

После тройки лидеров расположились отрасли «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная и техническая деятельность» и «Научная деятельность».

Наиболее низкими же зарплатами отличились «Сельское хозяйство» и «Легкая промышленность», в которых высокооплачиваемым оказался труд лишь 1,2% работников.