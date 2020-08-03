Десятки домов смыло мощным течением под Ангарском

Под Ангарском людям приходится «ловить» свои дома. Строения уносит река Китой. Десятки домов смыло мощным течением после сильнейших ливней, которые прошли в регионе. Двести зданий - те, что стоят дальше от берега - подтопило. Пятьсот семей остались без крова. И хоть это - садоводство - многие живут там постоянно.

«Вода подошла, подмыло с одной стороны. Он сел, наклонился. Поехал, но сейчас на проводах держится, а соседский дом смыло», - рассказал один из местных жителей.

Люди утверждают, что ситуация повторяется из года в год. Необходимы защитные береговые ограждения. Местные власти должны были предоставить проект в середине лета. Из областного бюджета даже выделили деньги на строительство, но теперь говорят, что дамба может нарушить природоохранное законодательство.