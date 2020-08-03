Европа начала готовиться к новой волне коронавируса

В последние дни в некоторых странах статистка заражений COVID-19 вновь начала расти. Чрезвычайный комитет ВОЗ распространил заявление, где сообщается, что пандемия коронавируса по-прежнему представляет собой ЧС мирового масштаба и продлится еще долго.

В Бельгии почти на 70 процентов выросло среднее число заражений коронавирусом за неделю. Власти уже начали вводить жесткие антикоронавирусные меры: в Антверпене введен комендантский час по ночам, закрыты фитнес-клубы и спортивные залы.

Италия продлила режим чрезвычайного положения до 15 октября и отменила свободную продажу билетов на поезда, которую ввели три дня назад. В транспорте ввели шахматную рассадку.

Меры безопасности усиливают в Германии - там будут выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах.

В Великобритании на этой неделе вновь станут обязательны маски во всех общественных местах, в том числе в музеях и галереях.

В ВОЗ ранее предполагали, что новые вспышки коронавируса в Европе могут быть связаны с потерей бдительности со стороны молодых людей в летний период. В организации напомнили, что молодые люди и дети, также подвержены заболеванию, поэтому должны носить маски и соблюдать дистанцию.