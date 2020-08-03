Вдова Энди Картрайта после его смерти вела за него блог - сторона потерпевших

Вдова погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал вела блог от его лица после его смерти. Об этом в ходе заседания суда сообщил представитель стороны потерпевших. Он выразил недоумение в связи с этим, отметив, что не понимает цели, которую преследовала Кохал, и настаивал на заключении обвиняемой под стражу.

В свою очередь жена рэпера заявила, что в том, что она вела блог супруга, нет противоречий.

Защита просит для Кохал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама женщина свою вину не признает, а первичная причина смерти Энди Картрайта пока не установлена, сообщают РИА Новости.

Тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. По словам Кохал, муж умер за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама.

По версии же следствия, женщина вечером 29 июля умышленно убила мужа в квартире дома на Невском проспекте, после чего попыталась скрыть следы преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».