Коррективы COVID-19: что нового ждет на курортах в Турции в этом году

Приоритет курортного сезона 2020 в Турции - это безопасность. Если турист почувствует себя плохо, то его отправят в клинику, так как лечение входит в страховку. Все прибывающие пассажиры заполняют данные о себе и, если выяснят , что турист летел с тем, у кого нашли коронавирус, то придется отправиться на обсервацию.

«Что касается безопасности, мы полностью довольны, все условия соблюдаются, анистептики в номерах, в туалетах», - рассказала туристка Анна Шелхунова.

По словам первых туристов, гостиницы, которые закрылись еще в марте во избежание убытков, пустуют до сих пор.

«Меры безопасности в отелях тоже накладывает дополнитеьные финансовые расходы на гостиницы, поэтому только 40% гостиниц открылись в Турции. В основном открываются гостиницы 4-5 звезд. перед планированием путешествия надо уточнять название гостиницы», - посоветовал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Уточнять необходимо, так как фирмы могут обещать один отель, а заселять в другой из-за овербукинга, когда число забронированных мест превышает реальные. С этим уже столкнулись туристы из Белоруссии, для которых Турция открылась на месяц раньше.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией. На данный момент россияне могут улететь в Стамбул и Анкару. Начиная с 10 августа - на курорты Антальи и Эгейского побережья. Въезд в страну граждан РФ осуществляется без визы, также не требуется и справка об отрицательных результатов тестов на коронавирус. Туристы должны еще в самолете заполнить анкету, в которой указать свои личные данные, а также номер кресла, адрес пребывания в Турции и контакты для связи. А еще россиян ждет расширение горизонта путешествий - переговоры о возобновлении полетов ведутся с 30 странами.