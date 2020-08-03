Высокое напряжение: молния попала в небоскреб в Китае и подожгла провода электропередач

В Китае мощная молния угодила в небоскреб. Попадание так и осталось бы одним из периодически случающихся случаев, если бы не возгорание проводов электропередач на здании.

Огненная вспышка озарила все вокруг после удара молнии. Случайный свидетель, на секунду отведя камеру в сторону, сразу же вернул ее на место. В кадр попал огромный вертикальный сноп желто-оранжевых искр. Информации о пострадавших не поступало. Ролик опубликован на Youtube.

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором мощная грозовая молния попадает ровно в основание статуи Свободы в Нью-Йорке. Причем она не осталась единичной: пять раз молния ударила ровно в одно и то же место.