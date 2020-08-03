Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца.

«Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», - заявил он.

Также Медведев выдвинул идею изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, то есть давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства.

«Кроме того, следует учесть опыт других стран. Ну вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу», - добавил он на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Ранее появлялась информация, что в России могут ввести нормы, которые обяжут работодателей при найме сотрудников нa квалифицированную рaботу отдавать предпочтение российским гражданам, а не инострaнцaм.

Кроме того с 2020 года, по постановлению правительства, в строительных организациях до 80% рабoтников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей - до полoвины, а аптекам привлекать таких сотрудников и вовсе запрещено.