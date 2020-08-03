Медведев предложил ужесточить меры для получения мигрантами прав на работу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца.
«Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», - заявил он.
Также Медведев выдвинул идею изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, то есть давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства.
«Кроме того, следует учесть опыт других стран. Ну вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу», - добавил он на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.
Ранее появлялась информация, что в России могут ввести нормы, которые обяжут работодателей при найме сотрудников нa квалифицированную рaботу отдавать предпочтение российским гражданам, а не инострaнцaм.
Кроме того с 2020 года, по постановлению правительства, в строительных организациях до 80% рабoтников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей - до полoвины, а аптекам привлекать таких сотрудников и вовсе запрещено.