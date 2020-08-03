МВД Украины: захвативший заложника в Киеве террорист страдает от «олигофрении»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что у захватившего заложника в Киеве и угрожавшего взорвать бизнес-центр гражданина Узбекистана был диагноз «олигофрения».

Геращенко добавил, что взрывотехники обследовали здание бизнес-центра, взрывное устройство не найдено. Террористу грозит длительный тюремный срок.

«По информации с родины террориста - Узбекистана, он с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом “олигофрения”», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее силовики задержали мужчину, взявшего заложника и угрожавшего взорвать здание в Киеве. Видео задержания оказалось в Сети.