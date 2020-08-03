ФСБ: дело Сафронова не имеет отношения к его журналистской деятельности

Союз журналистов России получил от Центра общественных связей ФСБ ответ в отношении дела Ивана Сафронова.

«Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», - значится в сообщении.

Таким образом, ФСБ РФ не связывает дело советника главы Роскосмоса с его журналистской деятельностью.

Назначенного в конце мая советником главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Суд арестовал его до 6 сентября. ФСБ подозревает Сафронова в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Ивану Сафронову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Своей вины в преступлении Сафронов не признает.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.