МИД РФ потребовал немедленного освобождения задержанных в Белоруссии россиян

В МИД РФ потребовали скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии российских граждан и настояли на объективном расследовании. Соответствующее требование содержится в сообщении министерства по итогам разговора заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко 3 августа.

«Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», - говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона также заявила, что арест совершен под «безосновательным и надуманным предлогом», не соответствует союзническим отношениям между государствами.

Белорусские СМИ, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах, ранее сообщили, что под Минском были задержаны более трех десятков «боевиков иностранной частной компании».

В Кремле отметили, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.