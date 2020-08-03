За самку и территорию: жестокая схватка огромных змей попала на видео

Житель индийского штата Одиша стал свидетелем ожесточенной схватки двух крупных змей, чем не преминул воспользоваться и заснял действо на видео.

На нем оказались запечатлены крысиные змеи или, как еще они называются иначе, серые лазающие полозы. Ролик снял офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. В подписи к нему он пояснил, что таким образом пресмыкающиеся оспаривают свои права на территорию и продолжение рода с самкой. Видео опубликовано в Twitter.

Данный вид полозов не ядовит, крысиные змеи убивают противника удушением. Охотятся они при этом, как правило, на мелких грызунов, хотя сами достигают более 2,5 метра в длину.

Ранее в Индии обнаружили двухголовую кобру. По предположениям исследователей, рептилия получила мутацию в результате разделения эмбриона или воздействия отрицательных факторов окружающей среды.