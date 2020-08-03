Назван полезный для похудения завтрак

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть на завтрак для похудения.

По мнению специалистов, самыми полезными из таких продуктов являются куриные яйца. Яйца содержат большое количество полезного белка, помогают увеличить мышечную массу. Также в них много витаминов и холин, помогающий нервной системе.

Яйца советуют варить вкрутую. Также их можно сочетать с другими продуктами, к примеру, - с авокадо и цельнозерновым хлебом. Такое блюдо поможет надолго сохранить чувство сытости, передает cheltv.ru.

А вот мюслей, специальных батончиков для завтрака и магазинных соков специалисты советуют избегать. В них отмечается большое содержание сахара и прочих ненужных элементов.