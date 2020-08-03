Доктор Мясников рассказал, как снизить риск аллергии у детей

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ, который может снизить вероятность развития аллергии у детей.

По его словам, в качестве своеобразной «прививки от аллергии» для детей может помочь общение с животными. Врач отмечает, что взаимодействие с ними в раннем детстве может предотвратить развитие аллергии в будущем.

В качестве примера домашних любимцев, к которым можно подпускать детей, если у них уже нет аллергии на животных, специалист в эфире телеканала «Россия 1» назвал кошек, собак и коз.