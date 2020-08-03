В администрации Зверево появился советник мэра по счастью

В небольшом городе Зверево Ростовской области появилась новая и первая в России должность, которая официально звучит так: советник главы администрации города Зверево по целостному развитию благополучия и счастья горожан. Дело в том, что этот бывший шахтерский город был включен в список самых депрессивных городов страны. Несколько лет назад у градообразующего предприятия начались экономические проблемы. Местные жители, не веря в позитивные изменения, начали уезжать из города.

Советником мэра по счастью на общественных началах назначена «маркетинг-коуч» Марина Демченко.

«Базовое счастье потребительское. Причем потребление - это не плохо, это нормально, потому что мы живые люди. Следующий этап - это счастье созидания. Это когда человек понимает, что он нужный, ценный, полезный, когда он делает что-то для других. И вот первое плюс второе дает третье - абсолютное счастье, когда ты просто понимаешь, что ты живешь не зря», - сказала она.

Новый советник планирует поменять отношение горожан и к собственной жизни. Для этого нужно выстроить диалог с местными жителями, чтобы каждый, кто хочет реализовать себя - смог это сделать беспрепятственно.