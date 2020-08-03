Газовая труба вспыхнула в жилом доме в Москве: видео

В 12-этажном жилом доме на улице Автозаводская в Москве вспыхнула газовая труба. Свыше 80 человек эвакуированы из своих квартир.

На кадрах с места происшествия видно, что вырывающийся из трубы огонь столбом поднимается практически до третьего этажа. Прибывший на место пожарный расчет тушит возникшее возгорание, очевидцы происходящего собрались неподалеку. Ролики опубликованы в сториз Instagram.

К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. По данным столичного главка МЧС РФ, открытое горение происходило в подвальном помещении. Никаких сведений о пострадавших не поступало.