Консул сообщил детали беседы с задержанными в Белоруссии россиянами

Конечной точкой путешествия россиян, которых задержали в Белоруссии, являлась одно из государств в Латинской Америке. Об этом сообщил

российский консул в Минске Кирилл Плетнев. По его словам, в ходе беседы задержанные выражали «полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».

«Целью въезда в республику был именно транзитный проезд», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Плетнев добавил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

Белорусские СМИ, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах, ранее сообщили, что под Минском были задержаны более трех десятков «боевиков иностранной частной компании». Минск предполагает, что это лишь часть группы, которых планировалось перебросить в Белоруссию, которые прилетели сюда «с иными целями». В Кремле отмечали, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.