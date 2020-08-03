Бывшая жена историка Олега Соколова рассказала о его характере

Бывшая жена петербургского историка Олега Соколова, фигуранта резонансного дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала о нем общественности. Оказалось, что по отношению к ней ученый никогда не применял не только насилия, но даже оскорблений.

«Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, подавляющее их число относились к нему с любовью и почтением», - цитирует Анну Кукушкину РИА Новости.

По ее словам, Соколов постоянно принимал участие в воспитании детей после развода и помогал им. Когда историк приехал, чтобы прогуляться с ними накануне произошедшей трагедии, он, по словам бывшей супруги, выглядел так же, как и всегда.

Напомним, Олега Соколова арестовали после того, как он, по версии следствия, осенью 2019 года застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего предпринял попытку избавиться от тела, выбросив его по частям в реку. В ходе последовавших за этим судебных слушаний была обнародована переписка влюбленных, из которой следует, что в последнее время их отношения были очень натянутыми, а сам историк успел поссориться со свидетелем со стороны обвинения.