В Коми разлилась нефть

В Усинском районе республики Коми разлилась нефть. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Отмечается, что разлив произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате инцидента не менее семи тонн нефти загрязнили 0,48 гектара территории.

Для исключения распространения жидкости установлены нефтеловушки и боновые заграждения. В операции по ликвидации задействованы 25 человек и семь единиц техники. Собрано не менее 16 кубических метров грунта. Решается вопрос о проведении расследования и проверки, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.