Заложница киевского террориста рассказала, о чем разговаривала со злоумышленником

Заложница террориста, которую удерживал злоумышленник в Киеве, поделилась подробностями их разговора.

Как утверждает женщина, после того, как она вызвала полицию, мужчина разговаривал с ней о погоде, звездах, природе и животных.

«Он сказал, что надо вызвать милицию, потому что у него бомба. Он сказал, что оружие у него в сумке. Также требовал вызвать журналистов», - заявила девушка.

Информация о том, что он требовал 40 тысяч гривен, является ложной, передает ее слова паблик «Украина 24/7».

Также стало известно, что в его рюкзаке не было ни оружия, ни взрывного устройства.

Напомним, что утром 3 августа неизвестный мужчина пришел в отделение банка в бизнес центр «Леонардо» и угрожал подорвать здание. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место для проведения спецоперации. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал захват заложника и угрозу взрыва в бизнес-центре терактом. По предварительным данным, террорист является гражданином Узбекистана.