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Волочкова отказалась оплачивать штраф за посещение «коронавирусного» села Дивеево

Кирилл Васин
16:37 03.08.2020
Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не будет оплачивать назначенный ей штраф за посещение села Дивеево, которое было закрыто на карантин из-за коронавируса.

«Прошлый штраф сейчас я оплачивать не буду, потому что мои представители подали апелляцию. И я скажу почему. Я вообще была против. Люди, я не хочу этим заниматься, честно. Ситуация не стоит выеденного яйца, это не какое-то глобальное дело», - отметила Волочкова.

Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря. Заболевших изолировали, в селе проводятся массовые тесты на COVID-19.

Также при посещении «коронавирусного» села был задержан актер Никита Джигурда. Он не согласился с решением правоохранителей и вступил в спор. На Джигурду был составлен протокол.

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