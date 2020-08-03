Новая страница в освоении космоса: чем завершилась экспедиция первого пилотируемого полета на Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon, пробыв два месяца на МКС, успешно вернулся на Землю. На борту Crew Dragon находятся два астронавта Даг Херли и Боб Бенкен. Судно космического корабля приводнилось в Мексиканском заливе. Данное событие стало первой посадкой американского пилотируемого корабля с 1975 года после завершения программы «Аполлон». А также стал первым за последние девять лет полетом, который был осуществлен с территории США.

«Замечательно, что у ребят все получилось, что полет прошел успешно, что все живы и здоровы. Можно поздравить наших американских коллег с этим успехом», - заявил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

За экспедицией в течение двух месяцев следил весь мир. Пилотируемый полет нового американского корабля Илона Маска, доставившая на орбиту и вернувшая на землю экипаж - новый этап в развитии американской космонавтики. С одной стороны – это первое в мире полноценное партнерство частной фирмы и государства в освоении космоса, с другой – это восстановление утраченных технологий – американцы последний раз приводнялись и спускались на парашютах 45 лет назад.

«Поскольку это все-таки испытательный полет, а не серийный, то успешным, я считаю, если они живые вернулись домой. Все остальное – наладка, исправления и доводка- это все вторично. Главное, чтобы живыми вернулись», - сказал летчик космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

После приземления астронавты прошли медосмотр, позже их доставили на вертолете, а затем на самолете в Хьюстон, где они встретились со своими семьями. После мужчины выступили перед публикой и поблагодарили Илона Маска, который также прилетел в Хьюстон. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что приземление Crew Dragon было очень впечатляющим. Также с успешным завершением экспедиции экипаж поздравил сам глава SpaceX Илон Маск.

Сразу после возвращения Crew Dragon NASA объявило о подготовке к следующей миссии после окончания всех проверок. В следующий раз на орбиту должны отправиться не два астронавта, а четыре, а системы корабля за то время нужно сертифицировать и обосновать возможность повторного использования.

Прощаясь с экипажем МКС, Даглас Херли и Боб Бенкен забрали со станции американский флаг, который 9 лет провел в космосе. По словам Херли, он должен вернуться на Землю, чтобы потом отправиться на Луну или на Марс.