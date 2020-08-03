Полумарафон «ЗаБег.РФ» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В 9 утра по московскому времени на старт одновременно вышли бегуны во всех федеральных округах России вне зависимости от часового пояса. Официальный судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал новое достижение из Лондона, изучив все необходимые подтверждения одновременного старта в десятках городов РФ.

«Мировой рекорд зафиксирован! Спасибо всей команде, всем участникам! Мы сделали невозможное!» - прокомментировала достижение в своем Instagram-аккаунте руководитель «Лиги героев» и организатор полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Рефери рассмотрел отчеты независимых наблюдателей, которые предоставили протоколы мероприятий, изучил документы от региональных властей, согласующие проведение забегов, фото старта и финиша каждого из мероприятий, телевизионную трансляцию, результаты победителей полумарафона в каждой категории.

С подтверждением результатов «ЗаБег.РФ» побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.