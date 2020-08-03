Бронетехнику стянули к месту захвата заложника в Киеве: видео
Движение гражданского транспорта перекрыто сотрудниками полиции.
© Видео: rpolev, shcherbiiina, Instagram © Фото: shcherbiiina, Instagram
К бизнес-центру в Киеве, где мужчина захватил заложника и угрожал взорвать здание, стянули бронетехнику. Очевидцы сняли технику на видео.
На кадрах видно, как бронемашины перемещаются по улицам города в непосредственной близости от бизнес-центра. Движение гражданского транспорта перекрыто сотрудниками полиции.
Как сообщил телеканал «112 Украина», захвативший заложника мужчина обезврежен и взят живым. На месте работают саперы.