Учения «Океанский щит - 2020» начались в Балтийском море

Военно-морские учения «Океанский щит - 2020» начались под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Балтийском море. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты», - говорится в сообщении военного ведомства.

На первом этапе учения боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря.

В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

Завершатся учения переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.