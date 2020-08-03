Россия объявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

По результатам переговоров между Россией и Кипром об изменении договора в части увеличения налога у источника до 15% касательно дивидендов и процентов, Минфин РФ решил приступить к денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Минфин заявил, что предложения Кипра «размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».

«Предложения будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», - сказано в сообщении.

Но российская сторона, «принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами», сформулировала варианты компромиссного решения вопроса и предложила провести очные переговоры на Кипре. Однако был получен отказ, уточнили в министерстве.

Ранее, выступая с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, президент РФ Владимир Путин предложил одну из мер экономического характера: все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Поэтому были скорректированы соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Дополнительный доход, который поступят в бюджет после пересмотра данных соглашений, должны были направить, по поручению главы РФ, на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.