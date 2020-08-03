Замглавы МВД Украины назвал происходящее в Киеве терактом

Информация о том, что неизвестный мужчина пришел в отделение банка со взрывчаткой, поступила днем 3 августа. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место для проведения спецоперации.

«Террорист заявляет, что его рюкзак имеет большой заряд взрывчатки, который взорвется, если он погибнет», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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