Замглавы МВД Украины назвал происходящее в Киеве терактом
На данный момент правоохранители придерживаются стратегии переговоров.
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал происходящее в Киеве терактом.
По предварительным данным, лицо, угрожающее террористическим актом в отделении банка, является гражданином Узбекистана.
«Террорист заявляет, что его рюкзак имеет большой заряд взрывчатки, который взорвется, если он погибнет», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
На данный момент правоохранители придерживаются стратегии переговоров. Управление операцией полностью взяла на себя служба безопасности страны.
Информация о том, что неизвестный мужчина пришел в отделение банка со взрывчаткой, поступила днем 3 августа. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место для проведения спецоперации.