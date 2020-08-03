Костюмы для защиты от COVID-19 передали в епархии РПЦ

Региональные епархии РПЦ получили десять тысяч средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Помощь передана РПЦ и Ассоциацией волонтерских центров. Ее получили 14 епархий. Отмечается, что ей смогут воспользоваться сотрудники епархиальных социальных отделов, сестры милосердия и церковные волонтеры, оказывающие помощь россиянам в период пандемии.

Кроме того, Синодальный отдел по благотворительности направил в 28 епархий 550 полных комплектов для защиты от вируса, в том числе респираторы, перчатки, комбинезоны, бахилы, шапочки и специальные одноразовые наборы для треб. Об этом говорится в сообщении на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.