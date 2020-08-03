Опубликованы кадры с места захвата банка в Киеве
О том, что злоумышленник захватил заложника и угрожает взорвать здание, сообщила одна из сотрудниц банка.
© Видео: Instagram © Фото: Instagram
В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию рядом с безнес-центром, в котором неизвестный мужчина пришел в отделение банка с угрозами взорвать здание. Видео с места событий было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, что близлежащая территория оцеплена полицейскими. На место прибыли сотрудники пожарной службы.
О том, что злоумышленник захватил заложника и угрожает взорвать здание, сообщила днем, 3 августа, одна из сотрудниц банка.
По словам замминистра главы МВД Украины Антона Геращенко, происходящее сейчас в Киеве можно назвать терактом.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником и предлагают ему сдаться.