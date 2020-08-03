Опубликованы кадры с места захвата банка в Киеве

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию рядом с безнес-центром, в котором неизвестный мужчина пришел в отделение банка с угрозами взорвать здание. Видео с места событий было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, что близлежащая территория оцеплена полицейскими. На место прибыли сотрудники пожарной службы.



О том, что злоумышленник захватил заложника и угрожает взорвать здание, сообщила днем, 3 августа, одна из сотрудниц банка.



По словам замминистра главы МВД Украины Антона Геращенко, происходящее сейчас в Киеве можно назвать терактом.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником и предлагают ему сдаться.